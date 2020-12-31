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    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов

    Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839681Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839681

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 18:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОЗК_РПЗ_2283.docx

    Раздел_8_извещения_о_проведении_запроса_котировок__проект_договора_.docx

    Раздел_9_извещения_о_проведении_запроса_котировок_техническое_задание_.docx

    Протокол_об_итогах_закупки_РПЗ_2283_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 495 734-87-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tyuhaj@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюхай Александр Максимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 09:00 GMT +331.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839681Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 09:0031.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839681Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839681Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов

    Начальная цена

    2 661 867,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    38.12.12.000

    Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.12

    Сбор опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833221/name/600a94fba85046.22937914

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор опасных отходов"

    Кол-во: 1.00000

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