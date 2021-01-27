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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009839738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
486/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка РТИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 19:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резина-технических изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.01.2021 15:30 GMT +327.01.2021 15:3027.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839738Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резина-технических изделийСалават
Дата и время вскрытия заявок
27.01.2021 15:3027.01.2021 15:3027.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839738Дата и время вскрытия заявок Поставка резина-технических изделийСалават
Подведение итогов не позднее
29.03.2021 12:0029.03.2021 12:0029.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839738Подведение итогов не позднее Поставка резина-технических изделийСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резина-технических изделий
Начальная цена
288 806,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
22.19
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 484.00000
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