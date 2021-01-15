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    Главная / Торги / Оказание услуг по продлению ресурса газотурбинных двигателей на территории ПАО "Газпром нефть" (524 ПЗ)

    Оказание услуг по продлению ресурса газотурбинных двигателей на территории ПАО "Газпром нефть" (524 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839640Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по продлению ресурса газотурбинных двигателей на территории ПАО "Газпром нефть"НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009839640

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    524 ПЗ

    Наименование закупки

    Оказание услуг по продлению ресурса газотурбинных двигателей на территории ПАО "Газпром нефть" (524 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    23.12.2020 18:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-17-04

    Адрес электронной почты

    Stolbova.MV@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столбова Марина Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по продлению ресурса газотурбинных двигателей на территории ПАО "Газпром нефть"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 14:00 GMT +315.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839640Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по продлению ресурса газотурбинных двигателей на территории ПАО "Газпром нефть"Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по продлению ресурса газотурбинных двигателей на территории ПАО "Газпром нефть"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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