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Номер извещения
ГП060184
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
420/20.12.20/ПТМ/КО/Э Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
23.12.2020 18:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060184Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местахСалават
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 15:3012.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060184Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местахСалават
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 15:0012.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060184Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местахСалават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
12.02.202112.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060184Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местахСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местах
Начальная цена
202 788,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
71.20.19.130
Документация лота
Кол-во: 1
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