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    Главная / Торги / 420/20.12.20/ПТМ/КО/Э Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местах

    420/20.12.20/ПТМ/КО/Э Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060184Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местахСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060184

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    420/20.12.20/ПТМ/КО/Э

    Наименование закупки

    420/20.12.20/ПТМ/КО/Э Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.12.2020 18:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_377__от_25.01.2021.pdf

    Документация_о_закупке_КО_ДЗО__эл._ф_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060184Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местахСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 15:3012.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060184Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местахСалават

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 15:0012.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060184Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местахСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060184Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местахСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местах

    Начальная цена

    202 788,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835561/name/60100bc8e08337.78925608

    26.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению инструментальных измерений физических факторов на рабочих местах, проведению лабораторных исследований питьевой воды и воздуха рабочей зоны на рабочих местах"

    Кол-во: 1

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