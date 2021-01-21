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    Главная / Торги / 2973 Бетон (Жуковский)

    2973 Бетон (Жуковский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060229Дата и время окончания срока приема заявок 2973 Бетон (Жуковский)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060229

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2973 Бетон (Жуковский)

    Наименование закупки

    2973 Бетон (Жуковский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета_участника_новая__для_заполнения_.docx

    Проект_договора__для_ознакомления_.rar

    Спецификация_2973_Бетон__Жуковский____для_заполнения.xls

    Согласие_с_проектом_договора.docx

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    ГП060229_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    2973 Бетон (Жуковский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060229Дата и время окончания срока приема заявок 2973 Бетон (Жуковский)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060229Дата и время вскрытия заявок 2973 Бетон (Жуковский)Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2021 15:0012.03.2021 15:0012.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060229Подведение итогов не позднее 2973 Бетон (Жуковский)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202112.03.2021 15:0012.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060229Подведение итогов не позднее 2973 Бетон (Жуковский)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2973 Бетон (Жуковский)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией. По вопросам регистрации на ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, 8 (495) 150-06-61 доб. 5000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    23.63

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/878127/name/6059916b639150.46178541

    23.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во:

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