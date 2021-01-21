www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060229
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2973 Бетон (Жуковский)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-69
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.gorbunova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Таисия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
2973 Бетон (Жуковский)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060229Дата и время окончания срока приема заявок 2973 Бетон (Жуковский)Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060229Дата и время вскрытия заявок 2973 Бетон (Жуковский)Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2021 15:0012.03.2021 15:0012.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060229Подведение итогов не позднее 2973 Бетон (Жуковский)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2973 Бетон (Жуковский)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией. По вопросам регистрации на ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, 8 (495) 150-06-61 доб. 5000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
23.63
Документация лота
Кол-во:
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