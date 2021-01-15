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Номер извещения
ГП060181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т000817 Закупка услуг по обновлению ПО VizOne и серверного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
+7 495 783-30-01
Адрес электронной почты
achirkin@gpm-rtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиркин Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т000817 Закупка услуг по обновлению ПО VizOne и серверного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060181Дата и время окончания срока приема заявок Т000817 Закупка услуг по обновлению ПО VizOne и серверного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060181Дата и время вскрытия заявок Т000817 Закупка услуг по обновлению ПО VizOne и серверного оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060181Подведение итогов не позднее Т000817 Закупка услуг по обновлению ПО VizOne и серверного оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т000817 Закупка услуг по обновлению ПО VizOne и серверного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГПМ РТВ"
Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
58.2
Документация лота
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