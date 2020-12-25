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    Главная / Торги / Услуги по предоставлению полувагонов для нужд ООО "КПЛ" в январе 2021г. ст. отправления Чульбасс/Денисовский рзд

    Услуги по предоставлению полувагонов для нужд ООО "КПЛ" в январе 2021г. ст. отправления Чульбасс/Денисовский рзд

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060182Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по предоставлению полувагоновМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по предоставлению полувагонов для нужд ООО "КПЛ" в январе 2021г. ст. отправления Чульбасс/Денисовский рзд

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 18:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_на_проведение_запроса_котировок_по_полувагонам_ЯНВАРЬ_2021_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90 доб. 99310

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    evseev.s@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеев Семен Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по предоставлению полувагонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060182Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по предоставлению полувагоновМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 14:0011.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060182Подведение итогов не позднее Услуги по предоставлению полувагоновМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060182Подведение итогов не позднее Услуги по предоставлению полувагоновМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по предоставлению полувагонов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    H

    УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция назначения Ванино (эксп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Станция назначения Гродеково (эксп.) в Китай"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Станция назначения Камышовая (эксп.) ДВЖД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Станция назначения Находка-Вост (эксп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Станция назначения Находка (эксп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Станция назначения Рыбники (эксп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Станция назначения Забайкальск (эксп.) ЗАБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Станция назначения Алдан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Станция назначения Томмот ЖДЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Станция назначения Прокопьевск / Забойщик ЗСБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Станция назначения Магнитогорск-грузовой ЮУР"

    Кол-во: 1

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