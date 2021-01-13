Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839557Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839557

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 18:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦД_Каско_2_авто.pdf

    КАСКО_2_авто_3_года_Запрос_котировок.doc

    Протокол__2021_5__Рассмотрение_заявок_и_итоги_запроса_котировок_в_эл._форме___32.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009839557Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839557Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839557Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Начальная цена

    407 576,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    65.12.29.000

    Услуги по страхованию автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.2

    Страхование имущества

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828127/name/60014daf905ad8.60395242

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАСКО VOLKSWAGEN 2K CADDY, г/н У070ТН799, г.в. 2020"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 2"

    "КАСКО VOLKSWAGEN 2K CADDY, г/н У344ТН799, г.в. 2020"

    Кол-во: 3.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Конкурс № 32211073916
    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств АО «НЗ 70-летия Победы»
    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному...
    592450
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 217 995
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить