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    Главная / Торги / Закупка услуг по автотранспортному обслуживанию путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский»

    Закупка услуг по автотранспортному обслуживанию путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП20-11-72(ФС)

    Наименование закупки

    Закупка услуг по автотранспортному обслуживанию путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 18:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗП20_11_72_ФС_.doc

    ГП060183_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП060183_second_parts_protocol__2_.rtf

    ГП060183_second_parts_protocol__3_.rtf

    ГП060183_second_parts_protocol__4_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Elena.Zubekhina@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубенина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2021 17:0010.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.03.202110.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Классификатор ОКПД2

    78.30.19.000

    Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие, не включенные в другие группировки

    49.32.12.000

    Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/872524/name/6051054f0f5ea7.34735347

    16.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)"

    Кол-во:

    Лот 2

    Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2021 17:0010.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.03.202110.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Классификатор ОКПД2

    78.30.19.000

    Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие, не включенные в другие группировки

    49.32.12.000

    Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/872526/name/6051066759b311.45578467

    16.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)"

    Кол-во:

    Лот 3

    Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2021 17:0010.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.03.202110.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Классификатор ОКПД2

    78.30.19.000

    Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие, не включенные в другие группировки

    49.32.12.000

    Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/872528/name/605107ae27f349.50155733

    16.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)"

    Кол-во:

    Лот 4

    Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2021 17:0010.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.03.202110.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Классификатор ОКПД2

    78.30.19.000

    Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие, не включенные в другие группировки

    49.32.12.000

    Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/872530/name/605108ae3d8cf9.54882007

    16.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)"

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012561
    Оказание услуг по подбору персонала для нужд ООО «ГСП-2».
    Оказание услуг по подбору персонала для нужд ООО «ГСП-2».
    586301
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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