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Номер извещения
ГП060183
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка услуг по автотранспортному обслуживанию путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 18:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
Elena.Zubekhina@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубенина Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва
Подведение итогов не позднее
10.03.2021 17:0010.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
10.03.202110.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б
78.30.19.000
49.32.12.000
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва
Подведение итогов не позднее
10.03.2021 17:0010.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
10.03.202110.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Саранск (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б
78.30.19.000
49.32.12.000
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва
Подведение итогов не позднее
10.03.2021 17:0010.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
10.03.202110.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Йошкар-Ола (2 водителя и 2 автомобиля в соответствии с ТЗ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б
78.30.19.000
49.32.12.000
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва
Подведение итогов не позднее
10.03.2021 17:0010.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
10.03.202110.03.2021 17:0010.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Киров (1 водитель и 1 автомобиль в соответствии с ТЗ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б
78.30.19.000
49.32.12.000
Документация лота
Кол-во:
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