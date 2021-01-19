Лот 1

Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, путем предоставления легковых автотранспортных средств со штатными водителями для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» в г. Чебоксары (3 водителя и 3 автомобиля в соответствии с ТЗ)