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    Главная / Торги / На право заключения договора на предоставление права использования программного обеспечения

    На право заключения договора на предоставление права использования программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839531Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на предоставление права использования программного обеспеченияАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009839531

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    106/2020

    Наименование закупки

    На право заключения договора на предоставление права использования программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 17:57

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ__106.docx

    протокол_ИТОГОВЫЙ_106.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на предоставление права использования программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839531Подведение итогов не позднее На право заключения договора на предоставление права использования программного обеспеченияАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на предоставление права использования программного обеспечения

    Начальная цена

    683 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    300 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Садовническая, д. 55/26. стр.3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 3 извещения о проведении запроса котировок (Проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    63.11.13.000

    Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11.1

    Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825849/name/5ffd9220f29dd0.85180820

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов"

    Кол-во: 300.00000

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