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Номер извещения
32009839532
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме Поставка химических материалов НЗ 2021 для субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 17:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1112
Факс
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Адрес электронной почты
materialsupport@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаустова Мария Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов
Начальная цена
12 918 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
20.59.59
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 250
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 400
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 150
Кол-во: 30
Кол-во: 90
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 220
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 130
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 175
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 750
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 75
Кол-во: 150
Кол-во: 10
Кол-во: 82
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 720
Кол-во: 120
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 90
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 18
Кол-во: 800
Кол-во: 250
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 510
Кол-во: 350
Кол-во: 4
Кол-во: 120
Кол-во: 20
Поставка химических материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов
Начальная цена
1 194 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
20.59.59
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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