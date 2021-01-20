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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме Поставка химических материалов НЗ 2021 для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Запрос предложений в электронной форме Поставка химических материалов НЗ 2021 для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839532Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материаловМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009839532

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме Поставка химических материалов НЗ 2021 для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 17:57

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_запроса_предложений_для_СМП_1206_2020_4_ред._3_от_14.01.21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1112

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    materialsupport@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хаустова Мария Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 12:0002.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839532Подведение итогов не позднее Поставка химических материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов

    Начальная цена

    12 918 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: указать минимально возможный, но не более 14 календарных дней после размещения заказа. Условия оплаты: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с даты получения Товара. Иные условия: Договор (протокол согласования договорной цены / спецификация к договору) будет заключен на количество Товара, указанное в спецификации со сроком поставки не более 14 календарных дней после размещения заказа с фиксацией цены на 2021-й год. Общее количество будет выбрано по заказам без обязательства выбора всего количества по договору (протоколу согласования договорной цены / спецификации). Победивший участник обязуется держать в резерве минимальный объем по каждой позиции равный не менее 25% от количества по позиции, указанного в спецификации/резервном заказе с выборкой и обеспечить отгрузку в течение срока поставки, указанного в договоре, после размещения заказа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3M™ INDUSTRIAL CLEANER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "THREAD JANSER"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "SCOTCH-BRITE-TAPE"

    Кол-во: 250

    "Позиция 4"

    "CLEANER PASTE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "THREADS #10 COLOR 825"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "SEWING THREAD"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "MASKING TAPE 25X50"

    Кол-во: 250

    "Позиция 8"

    "HI SPEED TAPE"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "TAPE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "LINER"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "3M TAPE NO 471 VENIL ADHESIVE TAPE"

    Кол-во: 400

    "Позиция 12"

    "SEALER"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "EPOXY PRIMER /GREEN/"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "THREADS #7 COLOR 825"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "SOL GEL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "ACETONE"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "SPEED PATCH"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "CHEMICAL CONVERSION PRIMER (POWDER)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "LUBRICANT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "LEAK DEVELOPER"

    Кол-во: 150

    "Позиция 21"

    "CORR INHIB SOFT WAXY FILM"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "DINITROL"

    Кол-во: 90

    "Позиция 23"

    "PRIMER"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "RESIN KIT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "ACTUATOR PUR0GENE"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "RELEASE COMPOUND"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "ANTI-FRICTION COATING SPRAY"

    Кол-во: 220

    "Позиция 28"

    "CORROSION INHIBITING COMPOUND"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "WATERSEAL TAPE"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "LUBRICANT-SILICONBASED-DOW CORN111"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "COMPOUND"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "ADHESIVE/SEALANT"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "ADHESIVE/SEALANT"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "ADHESIVE/SEALANT"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "DISTILLED WATER"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "ADGESIVE"

    Кол-во: 130

    "Позиция 37"

    "ANTI-SEIZE COMPOUND"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "TAPE FLASH"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "DARK GREY SEALANT TAPE"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "TAPE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "THREAD LOCKER L0CTITE222"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "THREADLOCKER L0CTITE242"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "COATING"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "ADHESIVE L0CTITE401"

    Кол-во: 175

    "Позиция 45"

    "ADHESIVE L0CTITE495"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "RETAINING COMPOUND"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "ADHESIVE"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "ANTI SEIZE LUBRICANT"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "PREMIER RUST INHIBITOR"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "AABATTERY"

    Кол-во: 750

    "Позиция 51"

    "MARKER"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "HYDRAULIC ASSY LUBE"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "SOLVENT"

    Кол-во: 75

    "Позиция 54"

    "BATTERY PP3"

    Кол-во: 150

    "Позиция 55"

    "SPRAY - FREEZE - MILLER-STEPHENSON"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "NEVER-SEEZ NICKEL"

    Кол-во: 82

    "Позиция 57"

    "PERMACEL P421, G00150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "COMPOUND"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "SEALANT ACCESS DOOR"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "SEALANT PR1772B2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 61"

    "SEALANT PR1826B1-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "SEALANT PS860B1-6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "SEALANT PS870B1-2-1001"

    Кол-во: 720

    "Позиция 64"

    "SEALANT PS890A1-2"

    Кол-во: 120

    "Позиция 65"

    "SILICONE"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "HEAT RESISTANT SEALANT"

    Кол-во: 100

    "Позиция 67"

    "ADHESIVE"

    Кол-во: 90

    "Позиция 68"

    "SEALANT"

    Кол-во: 16

    "Позиция 69"

    "TAPE"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "TAPE"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "SCOTCH"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "WHEEL BEARING GREASE"

    Кол-во: 18

    "Позиция 73"

    "DESICCANT-COBALT CHLORIDE TYPE"

    Кол-во: 800

    "Позиция 74"

    "PROTECTIVE FILM SUPER HIGH ADHESIVE"

    Кол-во: 250

    "Позиция 75"

    "THINNER"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "ULTRASONIC COUPLANT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "5%-10% ACETIC ACID VINEGAR"

    Кол-во: 510

    "Позиция 78"

    "WD-40 FLUID"

    Кол-во: 350

    "Позиция 79"

    "PENETRANT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 81"

    "БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ"

    Кол-во: 20

    Лот 2

    Поставка химических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 12:0002.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839532Подведение итогов не позднее Поставка химических материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов

    Начальная цена

    1 194 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: указать минимально возможный, но не более 21 календарных дней после размещения заказа. Условия оплаты: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с даты получения Товара. Иные условия: Договор (протокол согласования договорной цены / спецификация к договору) будет заключен на количество Товара, указанное в спецификации со сроком поставки не более 21 календарных дней после размещения заказа с фиксацией цены на 2021-й год. Общее количество будет выбрано по заказам без обязательства выбора всего количества по договору (протоколу согласования договорной цены / спецификации). Победивший участник обязуется держать в резерве минимальный объем по каждой позиции равный не менее 25% от количества по позиции, указанного в спецификации/резервном заказе с выборкой и обеспечить отгрузку в течение срока поставки, указанного в договоре, после размещения заказа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "EA934NA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "EA9390AB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "EA956"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "EC1252"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "EC1838AB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "EC2216BA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "EC3524AB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "EC3587BA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "EP0CAST1511AB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "EP0CAST1619AB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "EP0CAST1636AB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "EY3804AB"

    Кол-во: 2

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