Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки товара: указать минимально возможный, но не более 14 календарных дней после размещения заказа. Условия оплаты: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с даты получения Товара. Иные условия: Договор (протокол согласования договорной цены / спецификация к договору) будет заключен на количество Товара, указанное в спецификации со сроком поставки не более 14 календарных дней после размещения заказа с фиксацией цены на 2021-й год. Общее количество будет выбрано по заказам без обязательства выбора всего количества по договору (протоколу согласования договорной цены / спецификации). Победивший участник обязуется держать в резерве минимальный объем по каждой позиции равный не менее 25% от количества по позиции, указанного в спецификации/резервном заказе с выборкой и обеспечить отгрузку в течение срока поставки, указанного в договоре, после размещения заказа.