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Номер извещения
32009839412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации системы тоннельной вентиляции Межтерминального перехода между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 17:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 015-19-95
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Номинат Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации системы тоннельной вентиляции Межтерминального перехода между СТК и ЮТК (инв. №00-003843) аэропорта Шереметьево
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.02.202110.02.2021 09:3010.02.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839412Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации системы тоннельной вентиляции Межтерминального перехода между СТК и ЮТК (инв. №00-003843) аэропорта ШереметьевоХимки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации системы тоннельной вентиляции Межтерминального перехода между СТК и ЮТК (инв. №00-003843) аэропорта Шереметьево
Начальная цена
38 949 253,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
43.29.1
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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