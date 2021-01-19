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Номер извещения
ГП060172
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный открытый квалификационный отбор, проводимый в целях выбора поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг стационарной вооруженной физической охраны объектов и имущества структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенных в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в республиках Коми и Карелия 2021-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Квалификационный отбор
Дата публикации
23.12.2020 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
Elena.Zubekhina@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубенина Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Физическая стационарная охрана объектов Ф–ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенных в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в республиках Коми и Карелия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Физическая стационарная охрана объектов Ф–ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенных в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в республиках Коми и Карелия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
80.10.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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