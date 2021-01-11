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Номер извещения
32009839443
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода информации (картриджи)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 17:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390000, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Соборная, 23
Почтовый адрес
390000, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Соборная, 23
Контактный телефон
4912290-224
Факс
+7 4912 29-02-90
Адрес электронной почты
e.v.shubchik@ryazanregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шубчик Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Рязань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода информации (картриджи)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода информации (картриджи)
Начальная цена
470 049,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РЯЗАНЬ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РЯЗАНЬ
Адрес местонахождения
390000, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Соборная, 23
26.20.40.120
46.51
Документация лота
Кол-во: 50.00000
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