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    Главная / Торги / «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.

    «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 15:0020.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060177Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060177

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 17:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    В_03_48_2020_Усинск_Транспорт.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Контактный телефон

    +7 903 977-06-16

    Факс

    +7 495 775-47-13

    Адрес электронной почты

    Russia.Tenders@EU.Weatherford.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Екатерина Ильинична

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 15:00 GMT +320.01.2021 15:0020.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060177Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2021 17:0016.04.2021 17:0016.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060177Подведение итогов не позднее «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202116.04.2021 17:0016.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060177Подведение итогов не позднее «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложению ЛОТ и ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложению ЛОТ и ТЗ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложению ЛОТ и ТЗ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автокран, грузоподъемность 25 тн, вездеход"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Бортовой грузовой, г/п до 10 тн, длина 8м"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 3"

    "Бортовой грузовой, г/п до 10 тн, длина 8м"

    Кол-во: 800

    "Позиция 4"

    "Еврофура, г/п до 20 тн, длина 13,6м (для магистральных перевозок)"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 5"

    "Еврофура, г/п до 20 тн, длина 13,6м (для магистральных перевозок)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Вахтовый транспорт повышенной проходимости"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 7"

    "Внедорожник пикап (Ford, Volfswagen, Toyota и др.)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 8"

    "Внедорожник пикап (Ford, Volfswagen, Toyota и др.)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 9"

    "Микроавтобус (8-10 мест)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "Седельный тягач,вездеход, с полуприцепом длиной 13 метров, грузоподьемностью до 20 тн"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 11"

    "Седельный тягач, вездеход с тралом, грузоподьемностью до 20 тн"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 12"

    "А/м бортовой грузовой специализированный с КМУ (г/п не менее 7 тн) вездеход г/п 20тн, длина 13,6м."

    Кол-во: 10000

    "Позиция 13"

    "А/м бортовой грузовой специализированный с КМУ (г/п не менее 7 тн) вездеход г/п 20тн, длина 13,6м."

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "А/м бортовой грузовой специализированный с КМУ (г/п не менее 7 тн) вездеход г/п 8-10тн, длина 6м."

    Кол-во: 10000

    "Позиция 15"

    "А/м бортовой грузовой специализированный с КМУ (г/п не менее 7 тн) вездеход г/п 8-10тн, длина 6м."

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Автомобиль контейнеровоз (трал) с прицепом для перевозки контейнера, вездеход."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Вахтовый транспорт повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Вахтовый транспорт повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Вахтовый транспорт повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Вахтовый транспорт повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Вахтовый транспорт повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Вахтовый транспорт повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Вахтовый транспорт повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Автомобиль контейнеровоз с прицепом для перевозки контейнера, шоссейник."

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Автомобиль седельный тягач, вездеход с полуприцепом 10-12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Автомобиль седельный тягач, шоссейный с полуприцепом 10 -12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Автомобиль седельный тягач, шоссейный с полуприцепом 10 -12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Автомобиль седельный тягач, шоссейный с полуприцепом 10 -12 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Автомобиль малотоннажный 1,5-2 тн. (Газель, Форд, Фиаат и т.п.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Автомобиль малотоннажный 1,5-2 тн. (Газель, Форд, Фиаат и т.п.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Автомобиль малотоннажный 1,5-2 тн. (Газель, Форд, Фиаат и т.п.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Автомобиль малотоннажный 1,5-2 тн. (Газель, Форд, Фиаат и т.п.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Автомобиль малотоннажный 1,5-2 тн. (Газель, Форд, Фиаат и т.п.)"

    Кол-во: 1

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