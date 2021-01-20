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Номер извещения
ГП060177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 17:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Контактный телефон
+7 903 977-06-16
Факс
+7 495 775-47-13
Адрес электронной почты
Russia.Tenders@EU.Weatherford.com
Ф.И.О. контактного лица
Титова Екатерина Ильинична
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 15:00 GMT +320.01.2021 15:0020.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060177Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.Москва
Подведение итогов не позднее
16.04.2021 17:0016.04.2021 17:0016.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060177Подведение итогов не позднее «Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Оказание автотранспортных услуг для нужд Усинского филиала ООО «Везерфорд» в 2021 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложению ЛОТ и ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно приложению ЛОТ и ТЗ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЗЕРФОРД
Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 5000
Кол-во: 800
Кол-во: 30000
Кол-во: 100
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 10000
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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