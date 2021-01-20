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    Главная / Торги / Поставка автоматизированных рабочих мест

    Поставка автоматизированных рабочих мест

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 08:0020.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838446Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматизированных рабочих мест620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009838446

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автоматизированных рабочих мест

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 00:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    АРМ v2

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Юридический адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Почтовый адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Контактный телефон

    +7 343 343-36-92 доб. 986152

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kuo@irro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сокерин Е. Е.

    Место рассмотрения предложений

    620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автоматизированных рабочих мест

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 23:5921.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838446Подведение итогов не позднее Поставка автоматизированных рабочих мест620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автоматизированных рабочих мест

    Начальная цена

    37 745 342,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Уральский федеральный округ, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 71.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАОУ ДПО СО ИРО
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Адрес местонахождения

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832911/name/600a570c9fda41.52004218

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных"

    Кол-во: 769

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