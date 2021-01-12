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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009839250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41
Почтовый адрес
308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41
Контактный телефон
+7 4722 30-65-66
Факс
+7 4722 30-65-96
Адрес электронной почты
V.Ivanov@belregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Виталий Викторович
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 12:00 GMT +312.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839250Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документБелгород
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839250Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документБелгород
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 16:4515.01.2021 16:4515.01.2021 16:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839250Подведение итогов не позднее Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документБелгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ
Начальная цена
67 835 989,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз Белгород»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Белгород»
Адрес местонахождения
308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41
63.11.11
63.11.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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