Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009839250 Уникальный номер закупки Номер закупки AO0000108 Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Белгород»

Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Белгород» Юридический адрес 308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41 Почтовый адрес 308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41 Контактный телефон +7 4722 30-65-66 Факс +7 4722 30-65-96 Адрес электронной почты V.Ivanov@belregiongaz.ru Ф.И.О. контактного лица Иванов Виталий Викторович Место рассмотрения предложений Белгород Закупки и тендеры Белгородская область Ключевые слова:

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