Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839250Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документБелгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    AO0000108

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений___АО0000108.doc

    Извещение_о_проведении_закупки___АО0000108.doc

    Проект_договора___АО0000108.doc

    Техническая_документация___АО0000108.docx

    Итоговый_протокол__АО0000108.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Белгород»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Белгород»

    Юридический адрес

    308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41

    Почтовый адрес

    308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41

    Контактный телефон

    +7 4722 30-65-66

    Факс

    +7 4722 30-65-96

    Адрес электронной почты

    V.Ivanov@belregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Виталий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 12:00 GMT +312.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839250Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документБелгород

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839250Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документБелгород

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 16:4515.01.2021 16:4515.01.2021 16:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839250Подведение итогов не позднее Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документБелгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 16:4515.01.2021 16:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839250Подведение итогов не позднее Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на включение услуги газоснабжения в единый платежный документ

    Начальная цена

    67 835 989,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз Белгород»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Белгород»

    Адрес местонахождения

    308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41

    Классификатор ОКПД2

    63.11.11

    Услуги по обработке данных

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11.1

    Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828576/name/60019d72836562.64022615

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211079961
    КО №16588/КО - Подготовка Отчета об устойчивом развитии ПАО «ОГК-2» за 2021 год для нужд ПАО "ОГК-2" (222NP00184)
    КО №16588/КО - Подготовка Отчета об устойчивом развитии ПАО «ОГК-2» за 2021 год для нужд ПАО...
    593421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить