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    Главная / Торги / Поставка бумаги для оргтехники

    Поставка бумаги для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839416Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839416

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.12.2020 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    33_2020_Извещение.doc

    33_2020_ДОКУМЕНТАЦИЯ_МИ_в_ЭФ_СМСП.docx

    33_2020_Техническое_задание.xlsx

    33_2020_Проект_договора.docx

    33_2020_Протокол_открытия_доступа_к_заявкам_рассмотрения_и_итоговФ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Контактный телефон

    +7 861 279-27-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Rozovek@krk-rg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розовек Людмила Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 17:0018.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839416Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для оргтехники

    Начальная цена

    7 935 552,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.160

    Бумага для аппаратов и приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    Документация

    23.12.2020

    Техническое задание

    23.12.2020

    Извещение

    23.12.2020

    Проект договора

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827914/name/6001345c633977.93412373

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 23000.00000

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