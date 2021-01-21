«Закупка услуг по инкассации автоматизированных депозитных машин (АДМ) и обработке наличных денег для нужд Банка ГПБ (АО) в период 2021-2023 гг. в 5-ти лотах»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060165 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗП20-12-169 Наименование закупки «Закупка услуг по инкассации автоматизированных депозитных машин (АДМ) и обработке наличных денег для нужд Банка ГПБ (АО) в период 2021-2023 гг. в 5-ти лотах» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 Контактный телефон +7 495 287-61-00 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Громова Екатерина Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru