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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060163
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Закупка услуг по инкассации автоматизированных депозитных машин (АДМ) и обработке наличных денег для нужд Банка ГПБ (АО) в период 2021-2023 гг. в 5-ти лотах»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Громова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 3 Закупка услуг на территории Новосибирской области в период 2021-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 16:00 GMT +321.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060163Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 Закупка услуг на территории Новосибирской области в период 2021-2023 гг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 16:0021.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060163Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 Закупка услуг на территории Новосибирской области в период 2021-2023 гг.Москва
Подведение итогов не позднее
11.02.2021 18:0011.02.2021 18:0011.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060163Подведение итогов не позднее Лот № 3 Закупка услуг на территории Новосибирской области в период 2021-2023 гг.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 Закупка услуг на территории Новосибирской области в период 2021-2023 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
66.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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