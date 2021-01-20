www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060162
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Контактный телефон
+7 495 926-26-50
Факс
{}
Адрес электронной почты
maksim.pishcherov@agk-1.com
Ф.И.О. контактного лица
Пищеров Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 19:06 GMT +320.01.2021 19:0620.01.2021 19:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.Красногорский район
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 16:2021.01.2021 16:2021.01.2021 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060162Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.Красногорский район
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 23:0029.01.2021 23:0029.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060162Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.Красногорский район
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
26.2
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.