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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 19:0620.01.2021 19:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.Красногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060162

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_от_29.01_итоги.pdf

    Документация.pdf

    Извещение.pdf

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Контактный телефон

    +7 495 926-26-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    maksim.pishcherov@agk-1.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пищеров Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 19:06 GMT +320.01.2021 19:0620.01.2021 19:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.Красногорский район

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 16:2021.01.2021 16:2021.01.2021 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060162Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.Красногорский район

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 23:0029.01.2021 23:0029.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060162Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.Красногорский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 23:0029.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060162Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГК-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839246/name/6017b0cb19c103.33267008

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка серверного оборудования для комплексной системы обеспечения информационной безопасности"

    Кол-во: 1

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