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    Главная / Торги / ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ

    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839143Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пунктов редуцирования газа (ПКР)ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839143

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация___80_КО.docx

    Форма_коммерческого_предложения___80_КО.xlsx

    Извещение___80_КО.docx

    Проект_договора_поставки.doc

    Техническое_задание___80_КО.docx

    Проекты.7z

    Итоговый_протокол___80_КО.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ

    Юридический адрес

    400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38

    Почтовый адрес

    400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 24-89-97

    Факс

    +7 8442 24-88-50

    Адрес электронной почты

    gribkov_vv@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грибков Виталий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пунктов редуцирования газа (ПКР)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839143Подведение итогов не позднее Поставка пунктов редуцирования газа (ПКР)Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пунктов редуцирования газа (ПКР)

    Начальная цена

    714 780,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827406/name/60002b33d29910.18630400

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 44.00000

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