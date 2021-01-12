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Номер извещения
32009839123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО "Петербургтеплоэнерго", расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а. 16/78/2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5115
Факс
--
Адрес электронной почты
PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуляевская Виолетта Лаврентьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839123Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839123Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 16:0014.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839123Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839123Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.
Начальная цена
420 547,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) – 2 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
33.19
33.19
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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