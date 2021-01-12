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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО "Петербургтеплоэнерго", расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а. 16/78/2021

    Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО "Петербургтеплоэнерго", расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а. 16/78/2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839123Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839123

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО "Петербургтеплоэнерго", расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а. 16/78/2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Юридический адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    Почтовый адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Контактный телефон

    +7 812 334-50-60 доб. 5115

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуляевская Виолетта Лаврентьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839123Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839123Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 16:0014.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839123Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839123Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области по адресам: пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 63а и д.Саба, д.1а.

    Начальная цена

    420 547,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) – 2 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    33.19

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827555/name/600045d554dd64.54085418

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт прочего оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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