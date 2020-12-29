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Номер извещения
ГП060186
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка масел и смазочных жидкостей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 18:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 982 687-29-42
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
nikulin.ayu@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никулин Андрей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Масла и жидкости для техники отечественного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060186Дата и время окончания срока приема заявок Масла и жидкости для техники отечественного производстваМосква
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060186Подведение итогов не позднее Масла и жидкости для техники отечественного производстваМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла и жидкости для техники отечественного производства
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
19.20.29.110
Документация лота
Кол-во: 56
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 44
Кол-во: 30
Кол-во: 88
Кол-во: 14
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 32
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 42
Кол-во: 16
Кол-во: 327
Кол-во: 35
Кол-во: 420
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Масла и жидкости для техники иностранного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060186Дата и время окончания срока приема заявок Масла и жидкости для техники иностранного производстваМосква
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060186Подведение итогов не позднее Масла и жидкости для техники иностранного производстваМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла и жидкости для техники иностранного производства
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
19.20.29.110
Документация лота
Кол-во: 13
Кол-во: 40
Кол-во: 36
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060186Дата и время окончания срока приема заявок Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производстваМосква
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060186Подведение итогов не позднее Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производстваМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производства
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 32
Кол-во: 1200
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 120
Кол-во: 1
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