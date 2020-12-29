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    Главная / Торги / Закупка масел и смазочных жидкостей

    Закупка масел и смазочных жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060186Дата и время окончания срока приема заявок Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производстваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060186

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масел и смазочных жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 18:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП__Лукойл_.xlsx

    Договор_поставки_редакция_ООО_ГазЭнергоСтрой.rtf

    Техническое_задание.docx

    Форма_ТКП__Жидкости_.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_масла_и_смазочные_материалы.docx

    Форма_ТКП_Шелл.xlsx

    Итоговый_протокол__4.docx

    Итоговый_протокол__4_лот_2.docx

    Итоговый_протокол__4_лот_3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 982 687-29-42

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    nikulin.ayu@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никулин Андрей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масла и жидкости для техники отечественного производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060186Дата и время окончания срока приема заявок Масла и жидкости для техники отечественного производстваМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060186Подведение итогов не позднее Масла и жидкости для техники отечественного производстваМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060186Подведение итогов не позднее Масла и жидкости для техники отечественного производстваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла и жидкости для техники отечественного производства

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.110

    Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834524/name/600eb4e9536a75.68670819

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное Лукойл Авангард 10W40"

    Кол-во: 56

    "Позиция 2"

    "Масло моторное Лукойл Люкс 10W40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Масло моторное М-16 Г2к-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Масло моторное Лукойл Авангард Профессионал М5 10W40"

    Кол-во: 44

    "Позиция 5"

    "Масло моторное Авангард Ультра Лукойл 15W40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Масло моторное М-10В2- литр."

    Кол-во: 88

    "Позиция 7"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер ЛТ-32"

    Кол-во: 14

    "Позиция 8"

    "Масло гидравлическое ВМГЗ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер ММ 10W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Масло трансмиссионное для гидравлических передач Марка А Лукойл"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-5 75W90"

    Кол-во: 32

    "Позиция 12"

    "Масло трансмиссионное Лукойл ATF DX"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Масло трансмиссионное G-special TO-4 10W"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Антифриз зеленый (-60), 209л. Лукойл"

    Кол-во: 42

    "Позиция 15"

    "Тосол А-40, 209л. Лукойл"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Тормозная жидкость ДОТ-4 (1 литр)"

    Кол-во: 327

    "Позиция 17"

    "Смазка Лукойл полифлекс ЕР 2-160(ведро 18 кг)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 18"

    "Смазка Лукойл полифлекс ЕР 2-160(туба 400гр)"

    Кол-во: 420

    "Позиция 19"

    "Смазка Mobilgrease XHP 222 туба 390гр."

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Смазка Литол 24 18кг."

    Кол-во: 25

    Лот 2

    Масла и жидкости для техники иностранного производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060186Дата и время окончания срока приема заявок Масла и жидкости для техники иностранного производстваМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060186Подведение итогов не позднее Масла и жидкости для техники иностранного производстваМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060186Подведение итогов не позднее Масла и жидкости для техники иностранного производстваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла и жидкости для техники иностранного производства

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.110

    Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834595/name/600ec32dcb5527.20470207

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное Shell Rimula R5 LM 10W40"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "Масло моторное Shell Rimula R5 E 10W40"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Масло гидравлическое Shell Tellus S2V22"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Масло трансмиссионное Shell Spirax S6 AXME 75W90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Масло трансмиссионное Shell Spirax S6 AXME 75W80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Масло трансмиссионное Shell Spirax S4 CX 10W"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Масло компрессорное Shell Corena S4 R46"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "Жидкость гидроусилителя руля AeroShell Fluid 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Трансмиссионное масло Shell Spirax S4 CX 30, полусинтетическое"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Смазка Shell GADUS S2 V220AC 2 туба 400гр."

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Смазка Shell GADUS S2 V220AC 2 ведро 18кг."

    Кол-во: 25

    Лот 3

    Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060186Дата и время окончания срока приема заявок Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производстваМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060186Подведение итогов не позднее Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производстваМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060186Подведение итогов не позднее Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производстваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла и жидкости для техники иностранного и отечественного производства

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834644/name/600eca6386ac28.08986601

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тормозная жидкость Pentosin CHF 11s 1л."

    Кол-во: 32

    "Позиция 2"

    "Незамерзающая жидкость л."

    Кол-во: 1200

    "Позиция 3"

    "Жидкость тормозная TOYOTA (TOYOTA BRAKE FLUID DOT 4 ) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Жидкость тормозная TOYOTA (TOYOTA BRAKE FLUID DOT 5.1 ) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Жидкость в ГУР Toyota (Toyota PSF-EH) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Тормозная жидкость Mitsubishi (Mitsubishi Brake Fluid Dot-4) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Жидкость в ГУР Mitsubishi (Mitsubishi Dia Queen PSF) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    " Масло для АКПП Mitsubishi (Mitsubishi DIA QUEEN ATF-J3) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Электролит 1,42 г/см3 (10-литров) "

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Средство универсальное WD-40"

    Кол-во: 120

    "Позиция 11"

    "Масло моторное Mobil Super 3000 XE 5W30"

    Кол-во: 1

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