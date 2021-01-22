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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»

    Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060156Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»МурманскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Разъяснения__2.rar

    Разъяснения__5.rar

    Информация_об_объявлении_закупки.rar

    Кодекс_поведения_Поставщика__обязательное_ознакомление__.rar

    Разъяснения__3.rar

    Разъяснения__1.rar

    Разъяснения__4.rar

    Приложения_к_информации_об_объявлении_закупки.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Арктическая Перевалка
    Все закупки и тендеры Арктическая Перевалка

    Юридический адрес

    183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Сполохи, дом 4А, помещение 14, этаж 4.

    Почтовый адрес

    183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Сполохи, дом 4А, помещение 14, этаж 4.

    Контактный телефон

    +7 8152 99-80-00

    Факс

    +7 8152 68-11-77

    Адрес электронной почты

    Irina.V.Onishenko@wa.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онищенко Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Мурманск

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 12:00 GMT +322.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060156Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»Мурманск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2021 12:0022.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060156Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»Мурманск

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2021 19:0018.03.2021 19:0018.03.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060156Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»Мурманск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202118.03.2021 19:0018.03.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060156Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»Мурманск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом ДоговораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Арктическая Перевалка
    Все закупки и тендеры Арктическая Перевалка

    Адрес местонахождения

    183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Сполохи, дом 4А, помещение 14, этаж 4.

    Классификатор ОКПД2

    74.9

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга "

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