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Номер извещения
ГП060156
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Сполохи, дом 4А, помещение 14, этаж 4.
Почтовый адрес
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Сполохи, дом 4А, помещение 14, этаж 4.
Контактный телефон
+7 8152 99-80-00
Факс
+7 8152 68-11-77
Адрес электронной почты
Irina.V.Onishenko@wa.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онищенко Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Мурманск
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Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 12:00 GMT +322.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060156Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»Мурманск
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2021 12:0022.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060156Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»Мурманск
Подведение итогов не позднее
18.03.2021 19:0018.03.2021 19:0018.03.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060156Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»Мурманск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202118.03.2021 19:0018.03.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060156Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»Мурманск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по проведению производственного экологического контроля и мониторинга при эксплуатации «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Арктическая Перевалка
Все закупки и тендеры Арктическая Перевалка
Адрес местонахождения
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Сполохи, дом 4А, помещение 14, этаж 4.
74.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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