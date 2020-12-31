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    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС-2.3 и строительной площадки (УКПГ-3) Ковыктинского ГКМ

    Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС-2.3 и строительной площадки (УКПГ-3) Ковыктинского ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060160Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС-2.3 и строительной площадки (УКПГ-3) Ковыктинского ГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС-2.3 и строительной площадки (УКПГ-3) Ковыктинского ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4411

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.bastrykina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марченко Ирина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС-2.3 и строительной площадки (УКПГ-3) Ковыктинского ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 12:00 GMT +331.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060160Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС-2.3 и строительной площадки (УКПГ-3) Ковыктинского ГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    04.02.2021 17:0004.02.2021 17:0004.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060160Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС-2.3 и строительной площадки (УКПГ-3) Ковыктинского ГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.02.202104.02.2021 17:0004.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060160Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС-2.3 и строительной площадки (УКПГ-3) Ковыктинского ГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС-2.3 и строительной площадки (УКПГ-3) Ковыктинского ГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    38

    Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот 1. Оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в результате деятельности Заказчика на территории ВЗиС 2-3 Ковыктинского ГКМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Лот 2. Оказание услуг по сбору и транспортированию твердых производственных отходов (ТПО) 4-5 класса опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика на строительной площадке УКПГ-3 Ковыктинского ГКМ"

    Кол-во: 1

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