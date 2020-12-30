www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060159
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по капитальному ремонту насосных штанг для АО "Татнефтеотдача" в 2021-2023гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26 доб. 6307
Факс
--
Адрес электронной почты
aevseeva@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евсеева Александра Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по капитальному ремонту насосных штанг для АО "Татнефтеотдача" в 2021-2023гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 18:00 GMT +330.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060159Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по капитальному ремонту насосных штанг для АО "Татнефтеотдача" в 2021-2023гг.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 18:0030.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060159Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по капитальному ремонту насосных штанг для АО "Татнефтеотдача" в 2021-2023гг.г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.01.2021 18:0031.01.2021 18:0031.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060159Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту насосных штанг для АО "Татнефтеотдача" в 2021-2023гг.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по капитальному ремонту насосных штанг для АО "Татнефтеотдача" в 2021-2023гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
28.99.39.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6373
Кол-во: 8055
Кол-во: 8055
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.