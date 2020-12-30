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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку прессовых/молотовых поковок согласно поставочных эскизов. (Попозиционная закупка)

    Запрос предложений на поставку прессовых/молотовых поковок согласно поставочных эскизов. (Попозиционная закупка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060149Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку прессовых/молотовых поковок согласно поставочных эскизов.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060149

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку прессовых/молотовых поковок согласно поставочных эскизов. (Попозиционная закупка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Извещение___794__от_23.12.2020_Прессовые___молотовые_поковки_и_раскатное_кольцо.docx

    Приложение_1.1.xlsx

    Приложение №3

    Приложение №6

    Соглашение_о_конфиденциальности_NEW2.doc

    ГП060149_Итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 097-95-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    Egor.Belozerov@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белозеров Егор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку прессовых/молотовых поковок согласно поставочных эскизов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060149Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку прессовых/молотовых поковок согласно поставочных эскизов.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 10:0026.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060149Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку прессовых/молотовых поковок согласно поставочных эскизов.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060149Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку прессовых/молотовых поковок согласно поставочных эскизов.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку прессовых/молотовых поковок согласно поставочных эскизов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.50.11.110

    Услуги по ковке металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830035/name/60067a4ff1cb61.03629103

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "11078.18.401-ЗГ В2 ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "11078.18.414-ЗГ В2 ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "3550.09.01.039-ЗГ В2 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "3550.09.01.061-01-ЗГ В2 ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "3550.09.01.082-ЗГ В2 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "3550.09.01.301-ЗГ В3 ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "3550.09.01.321-ЗГ В2 ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "3550.09.01.081-ЗГ В2 ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "3550.09.01.323-РК В2 ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "11079.26.012-ЗГ В1 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "11079.26.013-ЗГ В1 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "11079.26.056-ЗГ В1 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "11079.26.057-ЗГ В1 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "11079.16.620-ЗГ В1 ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "11079.26.007-ЗГ В1 ХЛ"

    Кол-во: 2

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