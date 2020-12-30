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    Главная / Торги / Запрос котировок 106 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Запрос котировок 106 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838863Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования в 2021 годуТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009838863

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    106

    Наименование закупки

    Запрос котировок 106 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 16:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗК_106_услуги_по_тех_и_авар_обслуживанию_газового_оборудования_2021_СМСП.zip

    Протокол__373.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    soldatov_vn@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 13:0031.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838863Подведение итогов не позднее Оказание услуги по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования в 2021 годуТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования в 2021 году

    Начальная цена

    648 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям документации ЗК.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документации ЗК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документации ЗК.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824284/name/5fed973b4e9102.26188550

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 12.00000

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