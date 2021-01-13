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    Главная / Торги / Поставка бумаги для офисной техники

    Поставка бумаги для офисной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для офисной техникиг.Киров, ул.Производственная, 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009839028

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    397

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для офисной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 16:43

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Договору1.xls

    Приложение___1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Приложение__1к_Котировочной_заявке1.xls

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.xls

    Приложение__3_к_Извещению_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Извещение.docx

    извещение.pdf

    Протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул.Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для офисной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839028Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для офисной техникиг.Киров, ул.Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для офисной техники

    Начальная цена

    1 181 702,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    17

    Бумага и изделия из бумаги

    Классификатор ОКВЭД2

    17

    Производство бумаги и бумажных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829340/name/60056156c2d5e4.47310275

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и бумажных изделий"

    Кол-во: 4500.00000

    "Позиция 2"

    "Производство бумаги и бумажных изделий"

    Кол-во: 60.00000

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