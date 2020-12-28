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    Главная / Торги / Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки чиллера, согласно ТТ-135-2020 для проекта ВРУ АГХК

    Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки чиллера, согласно ТТ-135-2020 для проекта ВРУ АГХК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060150Дата и время окончания срока приема заявок Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки чиллера в адрес участника такого отбора. .БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки чиллера, согласно ТТ-135-2020 для проекта ВРУ АГХК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_предварительного_отбора_Чиллер.docx

    Приложение__1.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2474

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    losik_a@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосик Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки чиллера в адрес участника такого отбора. .

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060150Подведение итогов не позднее Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки чиллера в адрес участника такого отбора. .Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки чиллера в адрес участника такого отбора. .

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.25

    Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    28.12

    Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чиллер"

    Кол-во: 1

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