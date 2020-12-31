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    Главная / Торги / Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлой

    Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839034Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлойг.Киров, ул.Производственная, 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839034

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    403

    Наименование закупки

    Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    извещение.pdf

    Приложение__1_к_Договору__Техническое_задание_.docx

    Приложение__1_к_Котировочной_заявке.xlsx

    Приложение__2_к_Извещению__Техническое_задание_.docx

    Приложение__3_к_Договору__График_работ_.docx

    Приложение__3_к_Извещению__Проект_Договора_.docx

    Приложение__4_к_Извещению__Локальная_смета_.xls

    Извещение.doc

    протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул.Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.12.202031.12.2020 14:0031.12.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009839034Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлойг.Киров, ул.Производственная, 25

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 16:0031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839034Подведение итогов не позднее Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлойг.Киров, ул.Производственная, 25

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839034Подведение итогов не позднее Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлойг.Киров, ул.Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлой

    Начальная цена

    4 041 864,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.110

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824226/name/5fed81249d00f1.60913553

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
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