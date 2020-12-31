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Номер извещения
32009839034
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.12.2020 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
Почтовый адрес
г. Киров, ул. Производственная, 25
Контактный телефон
+7 912 365-03-04
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@vdkanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Ольга Васильевна
Место рассмотрения предложений
г.Киров, ул.Производственная, 25
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Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлой
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.12.202031.12.2020 14:0031.12.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009839034Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлойг.Киров, ул.Производственная, 25
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 16:0031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839034Подведение итогов не позднее Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлойг.Киров, ул.Производственная, 25
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839034Подведение итогов не позднее Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлойг.Киров, ул.Производственная, 25
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение СМР: Прокладка сети канализации от КНС на границе земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Киров, ул. Лосево, 13 до канализационной сети по ул. Светлой
Начальная цена
4 041 864,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
г. Киров, ул. Производственная, 25
42.21.22.110
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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