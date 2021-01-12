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Номер извещения
32009839488
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.12.2020 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1181
Факс
Адрес электронной почты
31393@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгушин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1.
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Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.01.202113.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009839488Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839488Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839488Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Начальная цена
39 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
45.20.21.222
71.12.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
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