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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839488Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839488

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 17:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Поверка_геодезического_оборудования_23_12_2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.01.202113.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009839488Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839488Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839488Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодической поверки геодезического оборудования (средств измерений) для нужд филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Начальная цена

    39 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.222

    Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.4

    Деятельность геодезическая и картографическая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность геодезическая и картографическая"

    Кол-во: 3.00000

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    Регион:
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