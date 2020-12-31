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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350

    Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839044Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350г.Киров, ул.Производственная, 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839044

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    402

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    извещение.pdf

    Приложение__1_к_Договору__ТЗ_.docx

    Приложение__1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Приложение__1_к_Котировочной_заявке.xlsx

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.docx

    Приложение__3_к_Извещению__Проект_Договора_.doc

    Приложение__4_к_Извещению__Локальная_смета__1_.xls

    протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул.Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.12.202031.12.2020 14:0031.12.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009839044Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350г.Киров, ул.Производственная, 25

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 16:0031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839044Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350г.Киров, ул.Производственная, 25

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839044Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350г.Киров, ул.Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350

    Начальная цена

    252 436,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    71.12.31

    Услуги геологические и геофизические консультативные

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.45

    Инженерные изыскания в строительстве

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824228/name/5fed81c7cb7502.97060393

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инженерные изыскания в строительстве"

    Кол-во: 1.00000

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    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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