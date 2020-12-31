Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009839044 Уникальный номер закупки Номер закупки 402 Наименование закупки Выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе водоотведения от границы земельного участка объекта: «Цех по убою птицы с первичной переработкой» в г. Кирове, п. Костино в сеть канализации Ду350 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25, Почтовый адрес г. Киров, ул. Производственная, 25 Контактный телефон +7 912 365-03-04 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@vdkanal.ru Ф.И.О. контактного лица Береснева Ольга Васильевна Место рассмотрения предложений г.Киров, ул.Производственная, 25 Закупки и тендеры Ключевые слова:

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