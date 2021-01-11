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    Главная / Торги / Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»

    Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060144Дата и время окончания срока приема заявок Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 16:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060144_second_parts_protocol.rtf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Услуги_ГПБ.doc

    Приложение_2.doc

    Приложение_3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Сервис
    Все закупки и тендеры Мечел-Сервис

    Юридический адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35

    Почтовый адрес

    660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А

    Контактный телефон

    +7 495 739-98-80

    Факс

    +7 495 739-98-80

    Адрес электронной почты

    ekaterina.vigel@mechelservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вигель Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 15:00 GMT +311.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060144Дата и время окончания срока приема заявок Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 18:0028.02.2021 18:0028.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060144Подведение итогов не позднее Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 18:0028.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060144Подведение итогов не позднее Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Сервис
    Все закупки и тендеры Мечел-Сервис

    Адрес местонахождения

    127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35

    660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А

    Классификатор ОКПД2

    H

    УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858063/name/6038c5d865acb6.04870178

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подбор склада ответственного хранения в городе Краснодар для ООО «Мечел-Сервис»"

    Кол-во:

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