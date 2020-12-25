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    Главная / Торги / поставка Сетевого шлюза Fortigate

    поставка Сетевого шлюза Fortigate

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060143Дата и время окончания срока приема заявок поставка Сетевого шлюза FortigateМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060143

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка Сетевого шлюза Fortigate

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил2___Форма_ТКП_шлюз.xlsx

    Прил1___техническое_задание_шлюз.docx

    ГП060143_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 495 580-99-58

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    ryazanova.nv@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Сетевого шлюза Fortigate

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060143Дата и время окончания срока приема заявок поставка Сетевого шлюза FortigateМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 18:0028.12.2020 18:0028.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060143Подведение итогов не позднее поставка Сетевого шлюза FortigateМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 18:0028.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060143Подведение итогов не позднее поставка Сетевого шлюза FortigateМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Сетевого шлюза Fortigate

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    26

    Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825693/name/5ffd712005b025.20821058

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетевой шлюз Fortigate 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Подписка FortiGate-300E 1 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) "

    Кол-во: 1

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