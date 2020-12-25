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Номер извещения
ГП060143
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка Сетевого шлюза Fortigate
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 495 580-99-58
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
ryazanova.nv@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанова Наталия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Сетевого шлюза Fortigate
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060143Дата и время окончания срока приема заявок поставка Сетевого шлюза FortigateМосква
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 18:0028.12.2020 18:0028.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060143Подведение итогов не позднее поставка Сетевого шлюза FortigateМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Сетевого шлюза Fortigate
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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