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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009838624
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка маркирующего оборудования
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.12.2020 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Почтовый адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66
Факс
Адрес электронной почты
Vedernikova.T@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведерникова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка маркирующего оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 08:00 GMT +331.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838624Дата и время окончания срока приема заявок Закупка маркирующего оборудованияЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 08:0031.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838624Дата и время вскрытия заявок Закупка маркирующего оборудованияЦентральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка маркирующего оборудования
Начальная цена
26 846,88
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Комплектация и технические характеристики указаны в Спецификации и в Техническом задании (Приложения №№ 1, 2 к Проекту договора - Раздел 4 извещения о запросе котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 7А, стр.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВКО СИМВОЛ
Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ
Адрес местонахождения
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
28.99.99
28.99
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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