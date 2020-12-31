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    Главная / Торги / Закупка маркирующего оборудования

    Закупка маркирующего оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838624Дата и время окончания срока приема заявок Закупка маркирующего оборудованияЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009838624

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка маркирующего оборудования

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_маркир.оборуд.docx

    Протокол_ИТОГ_маркирующее_оборудование.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВКО СИМВОЛ
    Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ

    Юридический адрес

    105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1

    Почтовый адрес

    105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1

    Контактный телефон

    +7 495 647-01-66

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vedernikova.T@promtehaero.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведерникова Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка маркирующего оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 08:00 GMT +331.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838624Дата и время окончания срока приема заявок Закупка маркирующего оборудованияЦентральный

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 08:0031.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838624Дата и время вскрытия заявок Закупка маркирующего оборудованияЦентральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 17:0031.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838624Подведение итогов не позднее Закупка маркирующего оборудованияЦентральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка маркирующего оборудования

    Начальная цена

    26 846,88

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплектация и технические характеристики указаны в Спецификации и в Техническом задании (Приложения №№ 1, 2 к Проекту договора - Раздел 4 извещения о запросе котировок).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 7А, стр.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВКО СИМВОЛ
    Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ

    Адрес местонахождения

    105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.99.99

    Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824246/name/5fed86e379f190.14432502

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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