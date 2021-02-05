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    Главная / Торги / Капитальный ремонт трубопроводов

    Капитальный ремонт трубопроводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060147Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт трубопроводовКрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт трубопроводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Трубопровод_нагнетания_к_250__3.tif

    Трубопровод_отходящей_воды.tif

    Трубопровод_оборотной_воды__новая_часть_.tif

    Трубопровод_нагнетания_ТВН_360_22__4.tif

    Трубопровод_газа_кальцинации.tif

    ВД_08_13_1005._Цех__2_уч._5__подрядчик_.tif

    Трубопровод_нагнетания_К_250_2.tif

    Трубопровод_нагнетания_ТВН_360_22__1.tif

    ГП060147_Кап._ремонт_трубопроводов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт трубопроводов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.02.2021 16:00 GMT +305.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060147Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт трубопроводовКрасноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.02.2021 16:0005.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060147Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт трубопроводовКрасноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 16:0005.03.2021 16:0005.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060147Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт трубопроводовКрасноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 16:0005.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060147Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт трубопроводовКрасноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт трубопроводов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Капитальный ремонт трубопроводов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполнения работ в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.21

    Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    33.11

    Ремонт металлоизделий

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    01.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/907125/name/607e7cfc5865f5.44961374

    20.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт трубопроводов"

    Кол-во:

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