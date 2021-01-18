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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники

    Поставка бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060152Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техники г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060152

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    664/ДХО-20

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    23.12.2020 16:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.Документация_664_ДХО_бытовая_техника.docx

    4.Форма_1._Предложение_по_цене.xls

    23_11_20_проект_договора_техника.docx

    ТЗ_бытовая_техника.docx

    протокол__021_2_2021_ДХО_от_21.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 11:00 GMT +318.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060152Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техники г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060152Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой техники г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060152Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техники г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники

    Начальная цена

    353 831,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.51

    Приборы бытовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832387/name/60095a415153f6.19453724

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бытовой техники "

    Кол-во: 1.00

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    Прием заявок:
    17.05.2021 15:00(GMT+03:00)
    370 141
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
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