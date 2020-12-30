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    Главная / Торги / Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям, проектно-сметным работам

    Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям, проектно-сметным работам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 17:2930.12.2020 17:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839055Дата и время окончания срока приема заявок проектно-изыскательские работыОрёлПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839055

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям, проектно-сметным работам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    23.12.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_КО_111.docx

    Извещение.doc

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Приложение_3___Методика_оценки.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение1_ПД_подряда.doc

    Приложение_к_ТЗ___Смета.pdf

    32009839055_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ

    Юридический адрес

    302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,

    Почтовый адрес

    302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А

    Контактный телефон

    +7 962 481-07-70

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kachko@gro57.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Качко Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Орёл

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 16:3011.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839055Подведение итогов не позднее проектно-изыскательские работыОрёл

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы

    Начальная цена

    508 651,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ

    Адрес местонахождения

    302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,

    302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825777/name/5ffd85de4ad5e7.17014118

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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