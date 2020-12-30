Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.

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Не указан

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Требования к документации

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Нивелир" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Нивелир цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Теодолит" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Теодолит электронный" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Тахеометр электронный" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Спутниковый геодезический GPS-приемник" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Дальномер лазерный" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Рейка нивелирная" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Рейка дорожная" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Оказание услуг по поверке средств измерений: Рулетка" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Zeno20 Гарантийная замена платы(с вх./исх.тестированием)" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ввод PUK-кода" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Восстановление работоспособности платы ME + прошивка ключей" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Восстановление работоспособности программного обеспечения трассоискателя" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика TPS" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика дальномерной части TPS" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика контроллера GNSS" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика лазерного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика приемника GNSS" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика ротационного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика угломерной части TPS" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика цифрового нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выгрузка проектов из памяти прибора" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест 3DDisto" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест TPS" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест дальномера TPS" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест контроллера GNSS" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест лазерного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест приемника GNSS" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест ротационного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест угломерной части TPS" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест цифрового нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Входная диагностика TPS" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Выходной тест TPS" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Замена компенсатора LS10/15(вкл.вх./исх.тесты)" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Демонтаж трегера(с размачиванием закисших соединений)" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Демонтаж/монтаж основания прибора" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика (по дефекту)" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика 3DDisto" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика лазерного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика модема" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика нивелира оптического" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена процессорной платы" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена + проверка трегера" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена антенны GNSS" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена байонетного кольца" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена батарейного отсека в LS10/15" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена блока линз EGL" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена блока скользящих контактов" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена боковой панели" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена вертикальной оси" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена верхней крышки цифрового нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена глухой крышки" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена головки окуляра (без настройки)" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена горизонтальной оси+настройки" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена дальномера Ergofocus в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена держателя батареи" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена держателя ручки для переноски прибора" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена динамика + проверка" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена диода видимого лазера" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена диоптрийного кольца окуляра" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена дисплея + прокладки" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена задней рамки клавиатуры" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена зеркал(а) (ВК)" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена зеркал(а) (ГК)" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка круглого уровня" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка наводящего винта горизонтального/вертикального круга" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка оптических визиров" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка оптического визира" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка платы дальномера" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или чистка + смазка резиновой накладки фокусировочного кольца" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена излучающего модуля GUS74" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена измерительного модуля 3D Disto" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена клавиатуры + тестирование" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена коврика и/или чистка контактов клавиатуры + проверка" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена кожуха/колпачка" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена колпачка разъема" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена коммуникационной панели" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена компенсатора + настройка" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена компенсатора LS10/15" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена компенсатора нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена конденсора створоуказателя, настройка" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена корпуса алидады" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена корпуса телескопа + настройка" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена крышки дальномера" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена крышки компанели" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена крышки приемника" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена крышки телескопа + установка и настройка оптического визира" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена лазерного отвеса" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена мембраны + чистка/смазка основания прибора" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена мембраны основания прибора" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена модуля EGL/PS, настройка" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена модуля в ротационном нивелире" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена наводящего винта нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена накладки фокусирующего кольца" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена нижнего контактного кольца" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оборудования по гарантии" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена объектива + настройки" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена окуляра с настройкой" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оправы объектива" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оптического волокна ATR, настройка" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оптического модуля TPS" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оси батарейного отсека" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена передней рамки клавиатуры" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена передней рамки клавиатуры + чистка коврика, кнопок" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена платы питания" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена платы/модуля и настройка лазерного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена платы/элемента контроллера/приемника GNSS" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена плоского кабеля" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена процессорной платы TPS и её инициализация" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена Процессорной платы и ее инициализация GR25" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена ручки переноски прибора" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена сборки динамик/микрофон" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена сенсорной платы (TPS1200)" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена сетки нитей (в т.ч. настройка сетки)" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена смазки вертикальной оси" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена смазки горизонтальной оси" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена телескопа Ergofocus(с вх. и исх.тест.)" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена уплотнителей в TPS Flexline" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена упорного кольца объектива" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена центрирующего фланца" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена эксцентрика + настройка наводящего винта Hz-круга" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена эксцентрика + настройка наводящего винта V-круга" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена элемента на iCP42" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена энкодера + настройка" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Инициализация платы ME" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Исправление рысканья и/или настройка усилия вращения горизонтальной оси" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Исправление смещения сетки нитей" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Калибровка параметров PS" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Калибровка постоянных слагаемых дальномера" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Калибровка трассоискателя в разных режимах + проверка" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настойка ротационного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка ATR, PS, OVC, OAC" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка EGL" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка GUS" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка GZR" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка датчика лазерной безопасности" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка датчика наклона (цифр нивелиры)" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка диода ATR (мощность излучения и пятно)" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка диоптрийного кольца окуляра" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка и смазка фрикционного механизма(со снятием винта)" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка коллимации" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка компенсатора лазерного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка компенсатора оптического нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка компенсатора цифрового нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка люфта наводящего винта вертикального круга" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка люфта наводящего винта горизонтального круга" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности дальномера в режиме IR" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности дальномера в режиме SR" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности излучения ATR" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности излучения PS" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности лазера лазерного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка номера канала WIFI(Disto 3D)" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка обзорной видеокамеры (OVC)" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка ПЗС линейки, калибровка нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка ПЗС-линейки, калибровка Sprinter" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка ПЗС-матрицы (программная)" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка положения лазеров IR/SR" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка положения оптического отвеса" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка приемного канала дальномера(включая замену приемного волокна при необходимости)" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка сенсора цифрового нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка сетки нитей" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка тахеометра на базисной линии" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка угла i" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка усилия вращения + смазка наводящих винтов" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка фокусирующей системы оптического нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка фокусирующей системы цифрового нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка фрикциона" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка эксцентрика наводящего винта вертикального/горизонтального круга" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика контроллера/приемника GNSS" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест контроллера/приемника GNSS" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Техническое обслуживание расширенное" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО IF платы" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО TPS" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО контроллера" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО лазерного нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО платы ME" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО приемника" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обязательные тесты для тахеометра(baseline, cleanliness)" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перезагрузка ключей" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перезагрузка, инициализация" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перенабор таблиц датчиков вертикального угла + проверка." Кол-во: 1

"Позиция 183" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перенабор таблиц датчиков горизонтального угла + проверка" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перенос даты напоминания о сервисе" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переопределение основной частоты дальномера (F0)" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переопределение параметров компенсатора" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переподключение кабеля" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переподключение кабеля" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переподключение кабеля" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переустановка ПО и инициализация с помощью bootloader" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Полная разборка/сборка тахеометра с чисткой" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Пользовательские юстировки тахеометра" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Понижение и повышение версии встроенного ПО, сброс настроек прибора" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Проверка температурного дефекта вне помещения" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Проверка усилия свободного вращения зрительной трубы" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Проверка функционирования оборудования в камере тепла и холода(на базе ЭОМЗ)" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка лимба и датчика горизонтального круга, перенабор таблиц" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка лимба и датчика вертикального круга, перенабор таблиц" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка плоскопараллельной пластины" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка упоров компенсатора" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка, чистка внутренних элементов" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Прошивка частот модема" Кол-во: 1

"Позиция 203" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Работа по ремонту/настройке 0,25 НЧ" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Разборка/сборка клавиатуры, чистка кнопок, передней рамки" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Разборка-сборка 1НЧ" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Расширенное техническое обслуживание FLEXLINE" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Расширенное техническое обслуживание TM30 (при интенсивном использовании)" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Расширенное техническое обслуживание TS11" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Расширенное техническое обслуживание TS16" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ремонт крышки разъема slot-in" Кол-во: 1

"Позиция 211" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ремонт модема 0,5 НЧ" Кол-во: 1

"Позиция 212" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ремонт модема в представительстве Satel OY" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ремонт сканера" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная калибровка TPS" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная калибровка цифрового нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 216" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка и инициализация Flexline" Кол-во: 1

"Позиция 217" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка и инициализация TS/TM 30" Кол-во: 1

"Позиция 218" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка и инициализация TS11/15" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка контроллера" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка приемника" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Слесарные работы" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Смазка и настройка эксцентрика наводящего винта вертикального/горизонтального круга" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Снятие/установка объектива (без настройки)" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Снятие/установка, чистка пьезопривода ВК" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Снятие/установка, чистка пьезопривода ГК" Кол-во: 1

"Позиция 226" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное техническое обслуживание FLEXLINE" Кол-во: 1

"Позиция 227" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное техническое обслуживание TPS1200 (не роботизированный)" Кол-во: 1

"Позиция 228" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное техническое обслуживание TS/TM30" Кол-во: 1

"Позиция 229" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное техническое обслуживание приемника" Кол-во: 1

"Позиция 230" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное ТО TS11/15" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сушка прибора с демонтированными крышками, снятие/установка всех крышек" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Техническое обслуживание TM50 (расширенное)" Кол-во: 1

"Позиция 233" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Техническое обслуживание TS15/PowerTracker (расширенное)" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Техническое обслуживание расширенное TPS1200(интенсивное использование)" Кол-во: 1

"Позиция 235" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка 2-ой клавиатуры" Кол-во: 1

"Позиция 236" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка даты и времени" Кол-во: 1

"Позиция 237" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка держателя" Кол-во: 1

"Позиция 238" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка замка кейса" Кол-во: 1

"Позиция 239" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка компанели(включая запчасть 760467)" Кол-во: 1

"Позиция 240" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка пакета дополнительного языка" Кол-во: 1

"Позиция 241" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Устранение наклона оси вращения трубы" Кол-во: 1

"Позиция 242" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Форматирование системной памяти" Кол-во: 1

"Позиция 243" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка + смазка основания прибора" Кол-во: 1

"Позиция 244" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка + смазка резинового кольца фокусировки" Кол-во: 1

"Позиция 245" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка + смазка фокусировочной системы Flexline" Кол-во: 1

"Позиция 246" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка и смазка наводящего винта цифрового нивелира" Кол-во: 1

"Позиция 247" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка контактной группы" Кол-во: 1

"Позиция 248" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка контактов" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка сетки нитей" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка сильнозагрязненного оборудования" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка системной памяти прибора + переустановка программного обеспечения." Кол-во: 1

"Позиция 252" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка, смазка + настройка усилия вращения наводящего винта" Кол-во: 1

"Позиция 253" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка, смазка и настройка усилия подъемных винтов" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка, смазка фрикциона вертикального круга + настройка" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка, смазка фрикциона горизонтального круга + настройка" Кол-во: 1