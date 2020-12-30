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    Главная / Торги / Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.

    Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060142Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__ГП060142_от_29.01.2021_г.pdf

    Документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060142Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 17:3020.01.2021 17:3020.01.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060142Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 17:3020.01.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060142Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту геодезического оборудования торговой марки Leica Geosystems, а также поверка геодезического оборудования ООО «ГАС», задействованного при производстве СМР на объекте строительства: «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849360/name/602a11480d7816.00215428

    15.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Нивелир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Нивелир цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Теодолит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Теодолит электронный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Тахеометр электронный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Спутниковый геодезический GPS-приемник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Дальномер лазерный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Рейка нивелирная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Рейка дорожная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Оказание услуг по поверке средств измерений: Рулетка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Zeno20 Гарантийная замена платы(с вх./исх.тестированием)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ввод PUK-кода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Восстановление работоспособности платы ME + прошивка ключей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Восстановление работоспособности программного обеспечения трассоискателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика дальномерной части TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика контроллера GNSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика лазерного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика приемника GNSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика ротационного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика угломерной части TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика цифрового нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выгрузка проектов из памяти прибора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест 3DDisto"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест дальномера TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест контроллера GNSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест лазерного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест приемника GNSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест ротационного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест угломерной части TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест цифрового нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Входная диагностика TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Выходной тест TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Замена компенсатора LS10/15(вкл.вх./исх.тесты)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Демонтаж трегера(с размачиванием закисших соединений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Демонтаж/монтаж основания прибора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика (по дефекту)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика 3DDisto"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика лазерного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика модема"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Диагностика нивелира оптического"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена процессорной платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена + проверка трегера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена антенны GNSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена байонетного кольца"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена батарейного отсека в LS10/15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена блока линз EGL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена блока скользящих контактов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена боковой панели"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена вертикальной оси"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена верхней крышки цифрового нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена глухой крышки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена головки окуляра (без настройки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена горизонтальной оси+настройки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена дальномера Ergofocus в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена держателя батареи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена держателя ручки для переноски прибора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена динамика + проверка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена диода видимого лазера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена диоптрийного кольца окуляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена дисплея + прокладки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена задней рамки клавиатуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена зеркал(а) (ВК)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена зеркал(а) (ГК)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка круглого уровня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка наводящего винта горизонтального/вертикального круга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка оптических визиров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка оптического визира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или настройка платы дальномера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена и/или чистка + смазка резиновой накладки фокусировочного кольца"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена излучающего модуля GUS74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена измерительного модуля 3D Disto"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена клавиатуры + тестирование"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена коврика и/или чистка контактов клавиатуры + проверка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена кожуха/колпачка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена колпачка разъема"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена коммуникационной панели"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена компенсатора + настройка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена компенсатора LS10/15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена компенсатора нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена конденсора створоуказателя, настройка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена корпуса алидады"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена корпуса телескопа + настройка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена крышки дальномера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена крышки компанели"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена крышки приемника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена крышки телескопа + установка и настройка оптического визира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена лазерного отвеса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена мембраны + чистка/смазка основания прибора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена мембраны основания прибора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена модуля EGL/PS, настройка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена модуля в ротационном нивелире"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена наводящего винта нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена накладки фокусирующего кольца"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена нижнего контактного кольца"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оборудования по гарантии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена объектива + настройки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена окуляра с настройкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оправы объектива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оптического волокна ATR, настройка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оптического модуля TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена оси батарейного отсека"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена передней рамки клавиатуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена передней рамки клавиатуры + чистка коврика, кнопок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена платы питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена платы/модуля и настройка лазерного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена платы/элемента контроллера/приемника GNSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена плоского кабеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена процессорной платы TPS и её инициализация"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена Процессорной платы и ее инициализация GR25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена ручки переноски прибора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена сборки динамик/микрофон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена сенсорной платы (TPS1200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена сетки нитей (в т.ч. настройка сетки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена смазки вертикальной оси"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена смазки горизонтальной оси"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена телескопа Ergofocus(с вх. и исх.тест.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена уплотнителей в TPS Flexline"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена упорного кольца объектива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена центрирующего фланца"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена эксцентрика + настройка наводящего винта Hz-круга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена эксцентрика + настройка наводящего винта V-круга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена элемента на iCP42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Замена энкодера + настройка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Инициализация платы ME"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Исправление рысканья и/или настройка усилия вращения горизонтальной оси"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Исправление смещения сетки нитей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Калибровка параметров PS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Калибровка постоянных слагаемых дальномера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Калибровка трассоискателя в разных режимах + проверка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настойка ротационного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка ATR, PS, OVC, OAC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка EGL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка GUS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка GZR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка датчика лазерной безопасности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка датчика наклона (цифр нивелиры)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка диода ATR (мощность излучения и пятно)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка диоптрийного кольца окуляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка и смазка фрикционного механизма(со снятием винта)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка коллимации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка компенсатора лазерного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка компенсатора оптического нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка компенсатора цифрового нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка люфта наводящего винта вертикального круга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка люфта наводящего винта горизонтального круга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности дальномера в режиме IR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности дальномера в режиме SR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности излучения ATR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности излучения PS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка мощности лазера лазерного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка номера канала WIFI(Disto 3D)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка обзорной видеокамеры (OVC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка ПЗС линейки, калибровка нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка ПЗС-линейки, калибровка Sprinter"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка ПЗС-матрицы (программная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка положения лазеров IR/SR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка положения оптического отвеса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка приемного канала дальномера(включая замену приемного волокна при необходимости)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка сенсора цифрового нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка сетки нитей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка тахеометра на базисной линии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка угла i"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка усилия вращения + смазка наводящих винтов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка фокусирующей системы оптического нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка фокусирующей системы цифрового нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка фрикциона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Настройка эксцентрика наводящего винта вертикального/горизонтального круга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Входная диагностика контроллера/приемника GNSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Выходной тест контроллера/приемника GNSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Техническое обслуживание расширенное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО IF платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО контроллера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО лазерного нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО платы ME"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обновление ПО приемника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Обязательные тесты для тахеометра(baseline, cleanliness)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перезагрузка ключей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перезагрузка, инициализация"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перенабор таблиц датчиков вертикального угла + проверка."

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перенабор таблиц датчиков горизонтального угла + проверка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Перенос даты напоминания о сервисе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переопределение основной частоты дальномера (F0)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переопределение параметров компенсатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переподключение кабеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переподключение кабеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переподключение кабеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Переустановка ПО и инициализация с помощью bootloader"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Полная разборка/сборка тахеометра с чисткой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Пользовательские юстировки тахеометра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Понижение и повышение версии встроенного ПО, сброс настроек прибора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Проверка температурного дефекта вне помещения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Проверка усилия свободного вращения зрительной трубы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Проверка функционирования оборудования в камере тепла и холода(на базе ЭОМЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка лимба и датчика горизонтального круга, перенабор таблиц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка лимба и датчика вертикального круга, перенабор таблиц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка плоскопараллельной пластины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка упоров компенсатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Протирка, чистка внутренних элементов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Прошивка частот модема"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Работа по ремонту/настройке 0,25 НЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Разборка/сборка клавиатуры, чистка кнопок, передней рамки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Разборка-сборка 1НЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Расширенное техническое обслуживание FLEXLINE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Расширенное техническое обслуживание TM30 (при интенсивном использовании)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Расширенное техническое обслуживание TS11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Расширенное техническое обслуживание TS16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ремонт крышки разъема slot-in"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ремонт модема 0,5 НЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ремонт модема в представительстве Satel OY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Ремонт сканера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная калибровка TPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная калибровка цифрового нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка и инициализация Flexline"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка и инициализация TS/TM 30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка и инициализация TS11/15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка контроллера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сервисная перезагрузка приемника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Слесарные работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Смазка и настройка эксцентрика наводящего винта вертикального/горизонтального круга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Снятие/установка объектива (без настройки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Снятие/установка, чистка пьезопривода ВК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Снятие/установка, чистка пьезопривода ГК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное техническое обслуживание FLEXLINE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное техническое обслуживание TPS1200 (не роботизированный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное техническое обслуживание TS/TM30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное техническое обслуживание приемника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Стандартное ТО TS11/15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Сушка прибора с демонтированными крышками, снятие/установка всех крышек"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Техническое обслуживание TM50 (расширенное)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Техническое обслуживание TS15/PowerTracker (расширенное)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Техническое обслуживание расширенное TPS1200(интенсивное использование)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка 2-ой клавиатуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка даты и времени"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка держателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка замка кейса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка компанели(включая запчасть 760467)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Установка пакета дополнительного языка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Устранение наклона оси вращения трубы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Форматирование системной памяти"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка + смазка основания прибора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка + смазка резинового кольца фокусировки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка + смазка фокусировочной системы Flexline"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка и смазка наводящего винта цифрового нивелира"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка контактной группы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка контактов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка сетки нитей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка сильнозагрязненного оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка системной памяти прибора + переустановка программного обеспечения."

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка, смазка + настройка усилия вращения наводящего винта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка, смазка и настройка усилия подъемных винтов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка, смазка фрикциона вертикального круга + настройка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Чистка, смазка фрикциона горизонтального круга + настройка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Оказание услуг по ремонту средств измерений торговой марки Leica Geosystems: Юстировка оптического нивелира"

    Кол-во: 1

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