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Номер извещения
ГП060273
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для Бурильно крановой самоходной установки КАТО РЕ-650
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4981
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
al.belousov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белоусов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка запасных частей для Бурильно крановой самоходной установки КАТО РЕ-650
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 13:00 GMT +329.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060273Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для Бурильно крановой самоходной установки КАТО РЕ-650Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.02.2021 17:3010.02.2021 17:3010.02.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060273Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для Бурильно крановой самоходной установки КАТО РЕ-650Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для Бурильно крановой самоходной установки КАТО РЕ-650
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
29.3
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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