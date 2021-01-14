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    Главная / Торги / Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности.

    Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838825Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009838825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 16:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_КР_006582.doc

    ЗД_ЗП_КР_006582_v2.docx

    Реестр_изменений_28.12.20.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    ValjanikovaNA@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Вальяникова Н.А. Не

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 15:00 GMT +314.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838825Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 15:0014.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838825Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 18:0012.02.2021 18:0012.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838825Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 18:0012.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838825Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности

    Начальная цена

    4 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    85.42

    Образование профессиональное дополнительное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840047/name/6018110faf81f9.51669835

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности. "

    Кол-во:

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