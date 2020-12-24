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    Главная / Торги / Нефть сырая

    Нефть сырая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060141Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги Стоимость доставки с ПНН Тарлыковка через Покровск-Приволжский до станции Репная 2857 руб /тн с НДССаратовПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП060141

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги Стоимость доставки с ПНН Тарлыковка через Покровск-Приволжский до станции Репная 2857 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    11650000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 15:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.2020 11:30

    Дата и время проведения

    24.12.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Протокол_испытаний_02.12.2020.pdf

    ГП060141_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_6.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в январе 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 917 322-61-55

    Адрес электронной почты

    e.vorobiev@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП060141

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги Стоимость доставки с ПНН Тарлыковка через Покровск-Приволжский до станции Репная 2857 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    11650000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 15:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.2020 11:30

    Дата и время проведения

    24.12.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Протокол_испытаний_02.12.2020.pdf

    ГП060141_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_6.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в январе 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 917 322-61-55

    Адрес электронной почты

    e.vorobiev@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП060141

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги Стоимость доставки с ПНН Тарлыковка через Покровск-Приволжский до станции Репная 2857 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    11650000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 15:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.2020 11:30

    Дата и время проведения

    24.12.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Протокол_испытаний_02.12.2020.pdf

    ГП060141_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_6.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    ефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в январе 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 917 322-61-55

    Адрес электронной почты

    e.vorobiev@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП060141

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги Стоимость доставки с ПНН Тарлыковка через Покровск-Приволжский до станции Репная 2857 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    11650000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 15:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.2020 11:30

    Дата и время проведения

    24.12.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Протокол_испытаний_02.12.2020.pdf

    ГП060141_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_6.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в январе 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 917 322-61-55

    Адрес электронной почты

    e.vorobiev@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    при приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП060141

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги Стоимость доставки с ПНН Тарлыковка через Покровск-Приволжский до станции Репная 2857 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    11650000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 15:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.2020 11:30

    Дата и время проведения

    24.12.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Протокол_испытаний_02.12.2020.pdf

    ГП060141_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_6.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в январе 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 917 322-61-55

    Адрес электронной почты

    e.vorobiev@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    при приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП060141

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги Стоимость доставки с ПНН Тарлыковка через Покровск-Приволжский до станции Репная 2857 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    11650000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 15:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.2020 11:30

    Дата и время проведения

    24.12.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Протокол_испытаний_02.12.2020.pdf

    ГП060141_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП060141_second_parts_protocol_6.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в январе 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 917 322-61-55

    Адрес электронной почты

    e.vorobiev@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Воробьев Евгений Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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