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    Главная / Торги / закупка гидравлических масел: Масло индустриальное ИГП-49 ТУ38.101413, Масло ТНК Редуктор CLP 220

    закупка гидравлических масел: Масло индустриальное ИГП-49 ТУ38.101413, Масло ТНК Редуктор CLP 220

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060132Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060132

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    67433 67436 67971

    Наименование закупки

    закупка гидравлических масел: Масло индустриальное ИГП-49 ТУ38.101413, Масло ТНК Редуктор CLP 220

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос__на_ЭТП_ГПБ_по_заявкам_67433_67436_67971_масло_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7258

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Nataliia.Kochergina1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочергина Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060132Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060132Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 17:3031.12.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060132Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    лот 1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течении 90 кал.дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.130

    Масла гидравлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "масло"

    Кол-во: 1

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