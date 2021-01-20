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    Главная / Торги / Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».

    Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЮНГ-20-084

    Наименование закупки

    Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 15:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Откорректированное_ТЗ.pdf

    КОНКУРСНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar

    Итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-03-06

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    gimpu.a@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гимпу Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 12:00 GMT +320.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 12:0020.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060130Дата и время вскрытия заявок Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2021 21:0031.03.2021 21:0031.03.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060130Подведение итогов не позднее Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 21:0031.03.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060130Подведение итогов не позднее Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с тех.заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/874825/name/605346b232a268.05045927

    18.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка устройств хранения информации для масштабирования систем хранения данных в ЦОД «Административного здания с подземной автостоянкой в городе Новый Уренгой»."

    Кол-во: 1

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