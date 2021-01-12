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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009838048
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 15:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Контактный телефон
+7 499 750-40-50 доб. 1353
Факс
+7 499 750-40-50 доб. 1449
Адрес электронной почты
zakupki@npoit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царькова Екатерина Борисовна
Место рассмотрения предложений
Королёв
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.01.202121.01.2021 14:0021.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838048Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) Королёв
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
Начальная цена
507 942,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием, проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ИТ
Все закупки и тендеры АО НПО ИТ
Адрес местонахождения
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
58.29.50
58.29
Документация лота
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