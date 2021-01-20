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Номер извещения
ГП060128
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, лит. А
Почтовый адрес
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, лит. А
Контактный телефон
+7 958 457-16-80
Адрес электронной почты
gpnbm-zakupki@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кожекин Кирилл Сергеевич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 12:00 GMT +320.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060128Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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