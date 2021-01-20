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    Главная / Торги / Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»

    Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060128Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060128

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0036316-426-2020

    Наименование закупки

    Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ

    Юридический адрес

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, лит. А

    Почтовый адрес

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, лит. А

    Контактный телефон

    +7 958 457-16-80

    Адрес электронной почты

    gpnbm-zakupki@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кожекин Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 12:00 GMT +320.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060128Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Услуги по разработке проекта корпоративного телевещания в периметре компании «Газпромнефть – Битумные материалы»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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