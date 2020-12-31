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Номер извещения
32009837996
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 14:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-33-72
Факс
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Адрес электронной почты
V.Ahmedov@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрушенко Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по формированию Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, статистической экологической отчетности, отчетности о проведении производственного экологического контроля, актуализации объектов НВОС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837996Подведение итогов не позднее Оказание услуг по формированию Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, статистической экологической отчетности, отчетности о проведении производственного экологического контроля, актуализации объектов НВОСКраснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по формированию Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, статистической экологической отчетности, отчетности о проведении производственного экологического контроля, актуализации объектов НВОС
Начальная цена
7 140 864,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
74.90
74.90.5
Документация лота
Кол-во:
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