Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

    УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 10:5931.12.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837996Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по формированию Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, статистической экологической отчетности, отчетности о проведении производственного экологического контроля, актуализации объектов НВОСКраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009837996

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 14:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    201_18_2020_Услуги_экологические_.rar

    Итоговый_протокол_подписанный.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-33-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    V.Ahmedov@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрушенко Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по формированию Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, статистической экологической отчетности, отчетности о проведении производственного экологического контроля, актуализации объектов НВОС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837996Подведение итогов не позднее Оказание услуг по формированию Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, статистической экологической отчетности, отчетности о проведении производственного экологического контроля, актуализации объектов НВОСКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по формированию Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, статистической экологической отчетности, отчетности о проведении производственного экологического контроля, актуализации объектов НВОС

    Начальная цена

    7 140 864,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    74.90

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90.5

    Предоставление консультационных услуг в области экологии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830559/name/6006d53bd3c884.76020012

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление консультационных услуг в области экологии"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237179
    30397 - Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    30397 - Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    593598
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211077515
    Выполнение работ по изготовлению схемы расположения обременения на земельном участке
    Выполнение работ по изготовлению схемы расположения обременения на земельном участке
    593067
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    899 107
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Конкурентный отбор № 32211059064
    Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»
    Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства для нужд АО «Газпром...
    590312
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 108 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211045836
    Выполнение работ по изготовлению схемы расположения обременения на земельном участке
    Выполнение работ по изготовлению схемы расположения обременения на земельном участке
    588129
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    831 433
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить