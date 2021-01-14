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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторных батарей

    Поставка аккумуляторных батарей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837878Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарейКоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009837878

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторных батарей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение_и_документация_изменение_сроков.docx

    приложение_2_к_извещению_Техническое_задание.doc

    извещение_и_документация_о_проведении_ЗК_в_ЭФ__телеинспекц_система_.docx

    приложение_1_к_извещению_ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.docx

    протокол_расмотрения__оценки_и_сопоставления__подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Юридический адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Почтовый адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 750-40-50 доб. 1353

    Факс

    +7 499 750-40-50 доб. 1449

    Адрес электронной почты

    zakupki@npoit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царькова Екатерина Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторных батарей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 11:00 GMT +314.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837878Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарейКоролёв

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 11:0019.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009837878Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторных батарейКоролёв

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 14:0019.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837878Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарейКоролёв

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837878Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарейКоролёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторных батарей

    Начальная цена

    385 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ИТ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Адрес местонахождения

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23.110

    Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831480/name/60082cd0af9aa4.39014813

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей"

    Кол-во: 60.00000

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