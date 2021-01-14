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Номер извещения
32009837878
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аккумуляторных батарей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Контактный телефон
+7 499 750-40-50 доб. 1353
Факс
+7 499 750-40-50 доб. 1449
Адрес электронной почты
zakupki@npoit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царькова Екатерина Борисовна
Место рассмотрения предложений
Королёв
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 11:00 GMT +314.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837878Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарейКоролёв
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 11:0019.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009837878Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторных батарейКоролёв
Подведение итогов не позднее
19.01.2021 14:0019.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837878Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарейКоролёв
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей
Начальная цена
385 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ИТ
Все закупки и тендеры АО НПО ИТ
Адрес местонахождения
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
27.20.23.110
27.20
Документация лота
Кол-во: 60.00000
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